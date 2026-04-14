Raisins et trottinette au Château de Fourques (Juvignac 34), Château de Fourques, Juvignac

Raisins et trottinette au Château de Fourques (Juvignac 34) Vendredi 5 juin, 10h00, 17h00 Château de Fourques Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté, suivie d’une dégustation d’une heure avec la vigneronne du Château. Vous découvrirez les secrets de 5 vins soigneusement sélectionnés, tout en apprenant à reconnaître leurs arômes et subtilités. Ce véritable atelier de dégustation, accompagné d’une planche de tapas, ravira vos papilles et enrichira vos connaissances.

Imaginez-vous glisser silencieusement à travers les rangées de vignes luxuriantes, le soleil caressant votre peau, avec pour seul son le doux bourdonnement de votre trottinette électrique. Une escapade au cœur des vignobles, où nature et technologie se rencontrent harmonieusement.

Après une introduction sur l’utilisation de la trottinette électrique, vous partirez à la découverte des paysages viticoles, traversant des chemins sinueux et admirant des vues panoramiques sur les vignobles à perte de vue. Les senteurs de la terre et des vignes en fleurs ajoutent une dimension sensorielle unique à cette excursion.

À l’issue de cette escapade, vous serez accueillis pour une dégustation d’une heure, où vous pourrez savourer nos vins et échanger avec la vigneronne autour de cette expérience sensorielle. Ce moment unique est accompagné d’une planche gourmande, avec des grignoteries régionales en accord parfait avec les vins dégustés.

Château de Fourques Route de Laverune 34990 Juvignac Juvignac 34990 Hérault Occitanie 04 67 47 90 87 https://www.facebook.com/chateaudefourques/ [{« type »: « email », « value »: « 0467479087-fourques@netcourrier.com »}]

Au programme, une escapade d’1h en trottinette électrique au milieu des vignes. Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés de tapas. Un véritable atelier pour s’amuser et se régaler les papilles ! Visite Balade

Château de Fourques