Juvignac

RAISINS & TROTTINETTE AU CHÂTEAU DE FOURQUES

Route de Laverune Juvignac Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À Juvignac, le samedi 06 juin à 10h et 17h. Envie d’une sortie hors du commun ?

Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté.

Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés d’une planche de tapas

À Juvignac, le samedi 06 juin à 10h et 17h. Envie d’une sortie hors du commun ?

Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté.

Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés d’une planche de tapas

Durée: environ 2h

►Vous êtes seul, à deux ou en groupe, réservez vite !

L’activité se fait au total avec un nombre minimum de 4 personnes et maximum de 9 personnes.

Informations et réservations au 04 67 47 90 87 .

Route de Laverune Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 47 90 87

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English :

In Juvignac, on Saturday 06 June at 10am and 5pm. In the mood for an unusual outing?

On the program: a one-hour escapade on an electric scooter in the middle of the vineyards for total immersion and a feeling of freedom.

Followed by a tasting of 6 wines accompanied by a tapas board

L’événement RAISINS & TROTTINETTE AU CHÂTEAU DE FOURQUES Juvignac a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER