RAISINS & TROTTINETTE AU CHÂTEAU DE FOURQUES Juvignac
RAISINS & TROTTINETTE AU CHÂTEAU DE FOURQUES Juvignac samedi 6 juin 2026.
Juvignac
RAISINS & TROTTINETTE AU CHÂTEAU DE FOURQUES
Route de Laverune Juvignac Hérault
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
À Juvignac, le samedi 06 juin à 10h et 17h. Envie d’une sortie hors du commun ?
Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté.
Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés d’une planche de tapas
À Juvignac, le samedi 06 juin à 10h et 17h. Envie d’une sortie hors du commun ?
Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté.
Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés d’une planche de tapas
Durée: environ 2h
►Vous êtes seul, à deux ou en groupe, réservez vite !
L’activité se fait au total avec un nombre minimum de 4 personnes et maximum de 9 personnes.
Informations et réservations au 04 67 47 90 87 .
Route de Laverune Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 47 90 87
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English :
In Juvignac, on Saturday 06 June at 10am and 5pm. In the mood for an unusual outing?
On the program: a one-hour escapade on an electric scooter in the middle of the vineyards for total immersion and a feeling of freedom.
Followed by a tasting of 6 wines accompanied by a tapas board
L’événement RAISINS & TROTTINETTE AU CHÂTEAU DE FOURQUES Juvignac a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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