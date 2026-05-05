Juvignac

FESTIVAL 34 DEGRÉS

997 Allées de l’Europe Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Fort de son édition 2025 qui a rencontré un vif succès, le festival 34 degrés revient les 05 et 06 juin prochains, toujours ouvert aux arts dans la rue, avec une programmation alliant street art, spectacles, concerts & théâtre.

Fort de son édition 2025 qui a rencontré un vif succès, le festival 34 degrés revient les 05 et 06 juin prochains, toujours ouvert aux arts dans la rue, avec une programmation alliant street art, spectacles, concerts & théâtre.

Un week-end festif et familial, 100% gratuit, organisé en partenariat avec Mama Sound, la Friche Mimi, L’Atelline et Creature.s Creatrice.s, avec la complicité d’associations juvignacoises.

Programme ci-dessous

Performances poétiques dans l’espace public

Représentations de théâtre et de cirque pour émerveiller petits et grands

Concerts et spectacles de danse pour vibrer en rythme .

997 Allées de l’Europe Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 35 culture@juvignac.fr

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English :

Building on the success of its 2025 edition, the 34 degrés festival returns on June 05 and 06, still open to street art, with a program combining street art, shows, concerts & theater.

L’événement FESTIVAL 34 DEGRÉS Juvignac a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER