Raisins & Trottinette, Château de Fourques, Juvignac
Raisins & Trottinette, Château de Fourques, Juvignac samedi 6 juin 2026.
Raisins & Trottinette Samedi 6 juin, 10h00, 17h00 Château de Fourques Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté. Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés de tapas d’une heure.
Un véritable atelier pour s’amuser, découvrir et se régaler les papilles !
Château de Fourques 1024 route de Lavérune 34990 Juvignac Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 47 90 87 »}, {« type »: « email », « value »: « fourques@netcourrier.com »}]
Envie d’une sortie hors du commun ? Raisins & Trottinette est fait pour vous !
DR
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