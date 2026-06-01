Raisins & Trottinette, Château de Fourques, Juvignac

Raisins & Trottinette Samedi 6 juin, 10h00, 17h00 Château de Fourques Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Au programme, une escapade d’une heure en trottinette électrique au milieu des vignes pour une immersion totale et des sensations de liberté. Puis, une dégustation de 6 vins accompagnés de tapas d’une heure.

Un véritable atelier pour s’amuser, découvrir et se régaler les papilles !

Château de Fourques 1024 route de Lavérune 34990 Juvignac Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 47 90 87 »}, {« type »: « email », « value »: « fourques@netcourrier.com »}]

Envie d’une sortie hors du commun ? Raisins & Trottinette est fait pour vous !

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