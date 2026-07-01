Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire Lieu-dit Bessuge Chapaize

Informations pratiques

Chapaize

Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire

Lieu-dit Bessuge Atelier Monique Degluaire Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-11

Vous découvrirez, entre autres de mes nouvelles pièces, les dessins céramiques. Bien sûr il y aura un joli choix de sculptures de petits à grands formats.

C’est une bonne occasion de se revoir pour enluminer les beaux jours et se mettre à l’ombre tranquille. .

Lieu-dit Bessuge Atelier Monique Degluaire Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 49 69 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire

L’événement Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire Chapaize a été mis à jour le 2026-07-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne