Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire Lieu-dit Bessuge Chapaize
samedi 11 juillet 2026 · Lieu-dit Bessuge · Chapaize
Informations pratiques
Chapaize
Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire
Lieu-dit Bessuge Atelier Monique Degluaire Chapaize Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-11
Vous découvrirez, entre autres de mes nouvelles pièces, les dessins céramiques. Bien sûr il y aura un joli choix de sculptures de petits à grands formats.
C’est une bonne occasion de se revoir pour enluminer les beaux jours et se mettre à l’ombre tranquille. .
Lieu-dit Bessuge Atelier Monique Degluaire Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 49 69 65
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English : Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire
L’événement Exposition d’été à l’atelier Monique Degluaire Chapaize a été mis à jour le 2026-07-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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