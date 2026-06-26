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Exposition d’été de Carrefour d’artistes Espace Raphalen Plonéour-Lanvern

Exposition d’été de Carrefour d’artistes Espace Raphalen Plonéour-Lanvern lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Espace Raphalen
Adresse
11 Rue Pierre Brossolette
Ville
29720 Plonéour-Lanvern
Département
Finistère
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Tarif

Plonéour-Lanvern

Exposition d’été de Carrefour d’artistes

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-13

Exposition collective de 28 artistes, peintres, photographes, sculpteurs et sculptrices
Organisée par le collectif Carrefour d’Artistes   .

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 66 00 

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English :

L’événement Exposition d’été de Carrefour d’artistes Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden

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