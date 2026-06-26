Exposition d’été de Carrefour d’artistes Espace Raphalen Plonéour-Lanvern
Exposition d’été de Carrefour d’artistes Espace Raphalen Plonéour-Lanvern lundi 13 juillet 2026.
Plonéour-Lanvern
Exposition d’été de Carrefour d’artistes
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-13
Exposition collective de 28 artistes, peintres, photographes, sculpteurs et sculptrices
Organisée par le collectif Carrefour d’Artistes .
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 66 00
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L’événement Exposition d’été de Carrefour d’artistes Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden
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