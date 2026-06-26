Exposition d’été de Carrefour d’artistes Espace Raphalen Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern

Exposition d’été de Carrefour d’artistes

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-13

Exposition collective de 28 artistes, peintres, photographes, sculpteurs et sculptrices

Organisée par le collectif Carrefour d’Artistes .

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 66 00

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English :

L’événement Exposition d’été de Carrefour d’artistes Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden