Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux
Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux lundi 17 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Exposition d’été
Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-17
Annic’h LE CORREC vous propose des créations artistiques relevant des arts graphiques.
– De 10h à 19h30.
– À l’ancienne mairie, 20 quai de la République.
– Entrée libre. .
Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Exposition d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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