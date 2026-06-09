Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Exposition d’été

Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Annic’h LE CORREC vous propose des créations artistiques relevant des arts graphiques.

– De 10h à 19h30.

– À l’ancienne mairie, 20 quai de la République.

– Entrée libre. .

Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Exposition d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme