Informations pratiques

Saint-Quay-Portrieux

Concert de l’été

Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:15:00

fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Julien Tiné Dj aux multiples facettes, Julien Tiné est un amoureux de la musique. Du Jazzà la Techno, de l’Ambient à la Disco, pas de barrières, pas de frontièrespour des mixes où exploration et partage sont maîtres mots, et où rythmes et harmonies font vibrer le dancefloor.

SPELIM anagramme de SIMPLE, est un artiste passionné qui dévoile son premier album In Art We Trust, fruit de trois ans de tournées et de rencontres artistiques variées. Multi instrumentiste et créatif touche-àtout, il explore la musique comme un tout, mêlant pop tribale, reggae, électro et soul. Son univers, qu’il façonne avec exigence et générosité, respire le partage et l’émotion. Lumineux et positif, accompagné de

trois musiciens, il célèbre l’art sous toutes ses formes, offrant une expérience musicale intense et fédératrice. Son moteur ? Le sourire etl’énergie du live.

Programme

-1er set DJ Julien TINE 21H-21H30

– Concert SPELIM avec spectacle art show 21H45-23H

– Feu d’artifice 23 H

– 2éme set 23H15-01H DJ Julien TINE

Esplanade du casino.

Feu d’artifice tiré depuis la pointe de l’Isnain. À admirer depuis la plage du Casino. À 23h.

Buvette et restauration sur place. .

Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de l’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-29 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme