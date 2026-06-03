Place aux Mômes Be Ice Cycle Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux jeudi 6 août 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Mômes Be Ice Cycle

Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Avec Be Ice Cycle, Zirkus Morsa invente une gourmandise scénique aussi loufoque qu’athlétique. Sur scène, deux acrobates font tourner une improbable VéloGlaceMachine, pédalant avec ardeur pour fabriquer de la glace artisanale sous les yeux du public. Entre portés acrobatiques, vélo fixe et humour givré, le spectacle mêle cirque physique et démonstration décalée dans une ambiance résolument participative.

Une fantaisie rafraîchissante qui muscle les mollets, chatouille les zygomatiques et laisse en bouche un parfum d’été joyeusement foutraque.

Tout public durée 40 min. 17h30, Esplanade du casino .

Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Place aux Mômes Be Ice Cycle Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme