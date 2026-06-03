Place aux Mômes Be Ice Cycle Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes Be Ice Cycle Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux jeudi 6 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes Be Ice Cycle
Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Avec Be Ice Cycle, Zirkus Morsa invente une gourmandise scénique aussi loufoque qu’athlétique. Sur scène, deux acrobates font tourner une improbable VéloGlaceMachine, pédalant avec ardeur pour fabriquer de la glace artisanale sous les yeux du public. Entre portés acrobatiques, vélo fixe et humour givré, le spectacle mêle cirque physique et démonstration décalée dans une ambiance résolument participative.
Une fantaisie rafraîchissante qui muscle les mollets, chatouille les zygomatiques et laisse en bouche un parfum d’été joyeusement foutraque.
Tout public durée 40 min. 17h30, Esplanade du casino .
Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Place aux Mômes Be Ice Cycle Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 9 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026