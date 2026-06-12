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Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux

Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux jeudi 6 août 2026.

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Les jeudis littéraires

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Les Jeudis Littéraires pour des échanges autour d’ouvrages (15h à 17h30) au Bar de “la Coquille”, du “Ker
Moor” ou du “Kasino” sauf les jeudis 16 juillet et 13 août. Ouvert à tous.

Renseignements
Arpège des Arts au 06 82 07 42 84.
Contact arpegedesarts@orange.fr   .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 07 42 84 

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English :

L’événement Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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