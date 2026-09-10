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Exposition : Deyvillers sous tous les angles, Médiathèque, Deyvillers

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Deyvillers

Exposition : Deyvillers sous tous les angles, Médiathèque, Deyvillers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Rue des acacias 88800 Deyvillers
Ville
88000 Deyvillers
Département
Vosges
Tarif
Tout public • Entrée libre

Exposition : Deyvillers sous tous les angles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

D’hier à aujourd’hui : vues du village à travers des reproductions de cartes postales anciennes (collection privée d’Anne Marie Picoche) en regard de photographies contemporaines (collection privée de M. Coste).
En partenariat avec l’association “Deyvillers, Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui”.

Médiathèque 2 Rue des acacias 88800 Deyvillers Deyvillers 88000 Vosges Grand Est 0329348079 https://bmi.agglo-epinal.fr
D’hier à aujourd’hui

©réseaubmi

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