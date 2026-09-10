Exposition : Deyvillers sous tous les angles, Médiathèque, Deyvillers
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Deyvillers
Informations pratiques
Exposition : Deyvillers sous tous les angles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges
Tout public • Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
D’hier à aujourd’hui : vues du village à travers des reproductions de cartes postales anciennes (collection privée d’Anne Marie Picoche) en regard de photographies contemporaines (collection privée de M. Coste).
En partenariat avec l’association “Deyvillers, Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui”.
Médiathèque 2 Rue des acacias 88800 Deyvillers Deyvillers 88000 Vosges Grand Est 0329348079 https://bmi.agglo-epinal.fr
D’hier à aujourd’hui
©réseaubmi