Exposition : Deyvillers sous tous les angles, Médiathèque, Deyvillers

Informations pratiques

Exposition : Deyvillers sous tous les angles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

D’hier à aujourd’hui : vues du village à travers des reproductions de cartes postales anciennes (collection privée d’Anne Marie Picoche) en regard de photographies contemporaines (collection privée de M. Coste).

En partenariat avec l’association “Deyvillers, Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui”.

Médiathèque 2 Rue des acacias 88800 Deyvillers Deyvillers 88000 Vosges Grand Est 0329348079 https://bmi.agglo-epinal.fr

D’hier à aujourd’hui

©réseaubmi