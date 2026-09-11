Exposition: DIAGONALES, Jean-Michel Courades Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Exposition: DIAGONALES, Jean-Michel Courades

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-26

fin : 2027-07-04

Date(s) :

2027-04-26

Avant de s’établir en Béarn en 2014 , Jean-Michel Courades a fait partie d’un collectif d’artistes bruxellois intitulé FAIRE VOIR , qui, comme son nom l’indique considère que les arts plastiques s’adressent avant tout au regard et se caractérisent par une recherche sur la forme .

Héritier de l’abstraction géométrique, Jean-Michel Courades présente à l’Espace Dantza une série de tableaux récents utilisant l’enchevêtrement de diagonales , résultat de ses recherches actuelles sur la forme picturale.

La diagonale dynamique est un élément clé en composition visuelle permettant de réaliser des symétries dynamiques et non pas statiques. Les lignes diagonales sont en effet considérées comme apportant énergie et mouvement à une image. Elles guident le regard de l’observateur, créant un chemin visuel à travers la composition… .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Exposition: DIAGONALES, Jean-Michel Courades

L’événement Exposition: DIAGONALES, Jean-Michel Courades Pau a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Pau