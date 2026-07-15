Informations pratiques

Gujan-Mestras

Exposition d’image

Maison des Arts Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Par Jean-Michel Grenier

Horaires 10H00-18H00 SAUF LUNDI 14H00-18H00 .

Maison des Arts Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31

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English : Exposition d’image

L’événement Exposition d’image Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras