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AGENDA · Gujan-Mestras

Exposition d’image Gujan-Mestras

lundi 24 août 2026 · Gujan-Mestras

Exposition d’image Gujan-Mestras

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Maison des Arts
Ville
33470 Gujan-Mestras
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Gujan-Mestras

Exposition d’image

Maison des Arts Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-24

Par Jean-Michel Grenier

Horaires 10H00-18H00 SAUF LUNDI 14H00-18H00   .

Maison des Arts Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31 

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English : Exposition d’image

L’événement Exposition d’image Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras

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