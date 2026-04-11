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Sardinade Bal populaire Gujan-Mestras

Sardinade Bal populaire Gujan-Mestras

Sardinade Bal populaire Gujan-Mestras samedi 22 août 2026.

Adresse : Quai Port de la Hume

Ville : 33470 Gujan-Mestras

Département : Gironde

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Gujan-Mestras

Sardinade Bal populaire

Quai Port de la Hume Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Réservation au Clos Fleuri tous les matins à partir du 9 août de 10h à 12h.   .

Quai Port de la Hume Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 19 93 99  lesamisdelahume@gmail.com

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English : Sardinade Bal populaire

L’événement Sardinade Bal populaire Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Gujan-Mestras

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