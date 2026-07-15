Informations pratiques

Gujan-Mestras

Concert de musique sacrée

18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Par La Voix en Forme(s) .

18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79 alainpoli33@gmail.com

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English : Concert de musique sacrée

L’événement Concert de musique sacrée Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras