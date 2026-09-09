Exposition Dragons, entre l’Orient & l’Occident Emma Barthère, Marie Bendler et Bob Loyola Galerie Abraxas Arudy

Informations pratiques

Arudy

Exposition Dragons, entre l’Orient & l’Occident Emma Barthère, Marie Bendler et Bob Loyola

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Exposition visible du mercredi 2 au samedi 26 septembre.

Trois artistes ossalois Emma Barthère, Marie Bendler et Bob Loyola, évoquent la figure du dragon, mythe fondateur de la vallée d’Ossau — son crâne est au Musée d’Arudy ! —, qui l’est aussi de nombreux paysages et forces naturelles sur tous les continents. Objets d’ici et d’ailleurs, photographies, céramiques et sculptures explorent ce mythe entre imaginaires orientaux et occidentaux, dans un échange sensible entre formes, matières et symboles. .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Exposition Dragons, entre l’Orient & l’Occident Emma Barthère, Marie Bendler et Bob Loyola

L’événement Exposition Dragons, entre l’Orient & l’Occident Emma Barthère, Marie Bendler et Bob Loyola Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées