Exposition « Du carnaval au feu de la Saint-Jean : les fêtes de Guerville à travers le temps », Temple de Senneville, Guerville

Informations pratiques

Exposition « Du carnaval au feu de la Saint-Jean : les fêtes de Guerville à travers le temps » 19 et 20 septembre Temple de Senneville Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association du CRESMantois vous invite à son exposition intitulée « Du carnaval au feu de la Saint-Jean : les fêtes de Guerville à travers le temps ».

Comme partout ailleurs, la vie rurale était autrefois rythmée par les saisons, les récoltes, mais aussi par les fêtes qui animaient chaque village. Ces moments de convivialité, très attendus, constituaient de véritables temps forts de l’année. Cette exposition vous propose un véritable voyage dans le temps, à la découverte des traditions, des souvenirs et de l’ambiance des fêtes populaires d’autrefois. À Guerville, les fêtes étaient nombreuses et chaque hameau avait ses propres festivités.

Photographies, témoignages et documents vous plongeront au cœur de ces instants de joie qui faisaient vibrer les habitants de la commune de Guerville.

Contact :

Mail : association.cresmantois@gmail.com

Facebook : Association du CRESMantois

Site : www.cresmantois78.blogspot.com

Temple de Senneville 10 Rue des Trois Cornets, 78930 Guerville Guerville 78930 Senneville Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:association.cresmantois@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Association-du-CRESMantois/61588481698958/ »}, {« link »: « https://cresmantois78.blogspot.com/ »}]

Exposition « Du carnaval au feu de la Saint-Jean : les fêtes de Guerville à travers le temps »

©CRESMantois