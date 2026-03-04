Exposition du mobilier archéologique et évocation du site historique (abbaye et aérodromes), Centre d’Interprétation du Site de Beaupré, La Gorgue

Exposition du mobilier archéologique et évocation du site historique (abbaye et aérodromes) Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 Centre d’Interprétation du Site de Beaupré Nord

Gratuit, limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Chapelle désacralisée Saint-Riquier de l’ancien EHPAD de La Gorgue – Cette chapelle, aujourd’hui patrimoine municipal de la ville de La Gorgue, est à l’usage de l’association Abbaye de Beaupré Etude et Sauvegarde du Site qui s’attache notamment à faire connaître le site de Beaupré-sur-la-Lys et l’histoire qui s’y rattache :

– Exposition d’une partie du mobilier archéologique provenant du site archéologique de l’ancienne abbaye cistercienne de Beaupré-sur-la-Lys (pavements décorés, drains, tuiles vernissées, éléments d’architecture, objets de la vie quotidienne).

– Panneaux descriptifs des bâtiments du carré abbatial (logis de l’abbesse, aile du réfectoire, aile du chapitre, puits du cloître,…). Ces panneaux viennent compléter la visite du site. D’autres panneaux retracent la vie du site au cours des siècles.

– Panneaux évoquant les aérodromes militaires britanniques de la presqu’île de Beaupré pendant la Première Guerre Mondiale et les escadrilles qui s’y sont succédé dès la fin de 1914 jusqu’au mois d’avril 1918.

– Exposition d’uniformes d’aviateurs (d’époque et copies), d’objets et de documents liés à l’occupation militaire du site.

Centre d’Interprétation du Site de Beaupré 1 bis rue de l’abbaye de beaupré La Gorgue La Gorgue 59253 Nord Hauts-de-France 0328493846 https://www.facebook.com/Beaupresurlalys/?locale=fr_FR;http://abbaye.beaupre.free.fr/abess.htm Chapelle désacralisée de l’ancien EPHAD de La Gorgue reconstruite après la Grande Guerre Maximum 15 visiteurs à la fois

© Comini S. 2025