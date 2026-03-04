Visite guidée du site archéologique de Beaupré, Site archéologique de Beaupré-sur-la-Lys, La Gorgue

Visite guidée du site archéologique de Beaupré Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 Site archéologique de Beaupré-sur-la-Lys Nord

Visite guidée de l’enclos abbatial et des vestiges de l’abbaye (fondations du carré abbatial avec son cloître, son logis abbatial, son réfectoire et sa salle du chapitre). L’histoire du site est retracée : son abbaye cistercienne et son occupation militaire par une dizaine d’escadrons du Royal Flying Corps et de la Royal Air Force et d’unités de l’Indian Army pendant la Première Guerre Mondiale.

La visite pourra être complétée par l’exposition située à la chapelle désacralisée (ex Chapelle Saint-Riquier) de l’ancien Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de La Gorgue, au 1bis rue de l’abbaye de Beaupré. Pour des raisons de sécurité, le quota de visiteurs est limité à 15 personnes à la fois. Il n’est pas prévu d’équipement permettant d’accueillir les personnes présentant un handicap ; une aide pourra néanmoins être apportée sur place.

Pour plus d’info :

contact.abess@gmail.com

retrouvez-nous sur FB : @beaupresurlalys

Site archéologique de Beaupré-sur-la-Lys Rue de l’Abbaye de Beaupre, 59253 La Gorgue, France La Gorgue 59253 Nord Hauts-de-France http://abbaye.beaupre.free.fr/abess [{« link »: « mailto:contact.abess@gmail.com »}] Située sur la commune de La Gorgue (Nord), en bordure de la rivière Lys et près du confluent avec la Lawe, l’abbaye N.-D. de Beaupré-sur-la-Lys est une maison féminine devenue cistercienne tardivement, vers 1221.

Beaupré, et sa communauté presque toujours constante d’une quarantaine de moniales, réussit à traverser toutes les crises et toutes les guerres avant d’être supprimée à la Révolution. Beaupré est ensuite démontée à des fins spéculatives, à l’exception de nombreuses substructions et de la ferme abbatiale qui ne disparut qu’au siècle dernier. Lors de la Grande Guerre, les terres et la ferme de l’abbaye de Beaupré ont accueilli un aérodrome militaire britannique permanent.

Après une fouille partielle, en 1991-1992, le site archéologique présente un plan au sol presque complet du carré abbatial. Le mobilier archéologique issu du site est conservé dans la commune et il est en partie visible à l’occasion de certains évènements pour le moment. Parking sur place, au bout de la voie pavée.

© Vanbrugghe N. 1992