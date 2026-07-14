Exposition Du Pré à l’oeuvre modules enfants pour explorer le monde des vaches ! Lisieux
mardi 14 juillet 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Exposition Du Pré à l’oeuvre modules enfants pour explorer le monde des vaches !
38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05
Au sein de l’exposition du musée de Lisieux Du pré à l’œuvre bestiaire champêtre dans l’œil des artistes , cinq modules ludiques attendent nos jeunes visiteurs !
Au sein de l’exposition du musée de Lisieux Du pré à l’œuvre bestiaire champêtre dans l’œil des artistes , cinq modules ludiques attendent nos jeunes visiteurs ! Un jeu de cache-cache avec les vaches dans les œuvres, une exploration tactile d’une représentation bovine, un jeu d’association des vaches avec leurs races, un espace de reconstitution d’une œuvre à partir de figurines, et un mur à transformer en troupeau il y en a pour tous les petits goûts ! Entrée du musée gratuite pour les de 26 ans .
38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
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English : Exposition Du Pré à l’oeuvre modules enfants pour explorer le monde des vaches !
As part of the exhibition at the Lisieux Museum, ‘From Field to Artwork: Rural Animals Through the Eyes of Artists’, five fun activities await our young visitors!
L’événement Exposition Du Pré à l’oeuvre modules enfants pour explorer le monde des vaches ! Lisieux a été mis à jour le 2026-07-10 par Calvados Attractivité
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