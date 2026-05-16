Atelier philo animé par Christophe Richard à la médiathèque de Lisieux. Lisieux
Atelier philo animé par Christophe Richard à la médiathèque de Lisieux. Lisieux mardi 21 juillet 2026.
Lisieux
Atelier philo animé par Christophe Richard à la médiathèque de Lisieux.
Place de la République Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Atelier philo animé par Christophe Richard à la médiathèque de Lisieux.
Médiathèque de Lisieux. Découvrez les ateliers philo, animés par Christophe Richard, docteur en philosophie. Des séances ouvertes à tous, pour échanger en toute convivialité. Enseignant en philosophie pendant 20 ans au lycée Paul Cornu de Lisieux, et intervenant à l’Université Inter-Âges pendant 10 ans, il a par ailleurs animé des cafés-philo à Lisieux pendant plusieurs années. Sa jovialité, alliée à sa simplicité, aident à comprendre la philosophie et rendent cette dernière facilement accessible. .
Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00
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English : Atelier philo animé par Christophe Richard à la médiathèque de Lisieux.
Philosophy workshop led by Christophe Richard at the Lisieux mediatheque.
L’événement Atelier philo animé par Christophe Richard à la médiathèque de Lisieux. Lisieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité
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