Visite guidée de l’exposition Du pré à l’oeuvre bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes Lisieux mercredi 1 juillet 2026.

Lisieux

Visite guidée de l’exposition Du pré à l’oeuvre bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28

Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition du musée de Lisieux Du pré à l’œuvre, bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes , qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps

Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition du musée de Lisieux Du pré à l’œuvre, bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes , qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format. .

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Visite guidée de l’exposition Du pré à l’oeuvre bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes

Accompanied by a guide, visit the exhibition at the Lisieux Museum, ‘From Field to Artwork: A Rural Bestiary Through the Eyes of Artists’, which traces the history of how the cow has been depicted over time

L’événement Visite guidée de l’exposition Du pré à l’oeuvre bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes Lisieux a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité