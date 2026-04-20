Saint-Valery-en-Caux

Exposition du rivage à l’atelier

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-08

Exposition sur le thème du rivage à l’atelier , le galet sous toutes ses formes. exposition en partenariat avec le musée de la céramique de Rouen et les artistes Agnès Frégé et Pascale Morin

A la Maison Henri IV, Entrée payante .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35 accueil-mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr

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English : Exposition du rivage à l’atelier

L’événement Exposition du rivage à l’atelier Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre