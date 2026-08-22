Informations pratiques

Plaisance

Exposition Du Sépia à la couleur

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Plaisance Loisirs vous convie à la traditionnelle exposition annuelle sur Plaisance . Le vernissage sera suivi du verre de l’amitié offert par l’association.

Une belle invitation à découvrir Plaisance autrement, à travers l’exposition de peintures de Béatrice Bartholini et une collection de photos anciennes confiées par les habitants.

Peintures, portraits d’hier, souvenirs de nos villages… une exposition qui fait dialoguer mémoire et couleur, passé et présent.

Le vernissage sera accompagné d’une projection du film lié à l’exposition, puis d’un verre de l’amitié offert par l’association Plaisance Loisirs.

L’exposition sera réouverte toute la journée pour le vide- greniers .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 45 62 76 65 aplaisanceloisirs@orange.fr

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English :

The Plaisance Loisirs Association invites you to its traditional annual boat show. The opening reception will be followed by a toast, courtesy of the association.

L’événement Exposition Du Sépia à la couleur Plaisance a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)