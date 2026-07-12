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Repas concert à la ferme La Moulinette Plaisance

vendredi 28 août 2026 · La Moulinette · Plaisance

Repas concert à la ferme La Moulinette Plaisance

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Moulinette
Adresse
1035 Route de Castillonnès
Ville
24560 Plaisance
Département
Dordogne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Plaisance

Repas concert à la ferme

La Moulinette 1035 Route de Castillonnès Plaisance Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La Moulinette vous propose une soirée repas- concert à la Ferme avec de la bonne musique et un bon repas préparé avec les légumes produits par la Moulinette.

Repas sur réservation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre pique-nique sur place.   .

La Moulinette 1035 Route de Castillonnès Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 88 12  moulinette.asso@gmail.com

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English : Repas concert à la ferme

L’événement Repas concert à la ferme Plaisance a été mis à jour le 2026-05-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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