Repas concert à la ferme La Moulinette Plaisance

Informations pratiques

Plaisance

Repas concert à la ferme

La Moulinette 1035 Route de Castillonnès Plaisance Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La Moulinette vous propose une soirée repas- concert à la Ferme avec de la bonne musique et un bon repas préparé avec les légumes produits par la Moulinette.

Repas sur réservation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre pique-nique sur place. .

La Moulinette 1035 Route de Castillonnès Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 88 12 moulinette.asso@gmail.com

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English : Repas concert à la ferme

L’événement Repas concert à la ferme Plaisance a été mis à jour le 2026-05-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides