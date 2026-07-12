Repas concert à la ferme La Moulinette Plaisance
vendredi 28 août 2026 · La Moulinette · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Repas concert à la ferme
La Moulinette 1035 Route de Castillonnès Plaisance Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La Moulinette vous propose une soirée repas- concert à la Ferme avec de la bonne musique et un bon repas préparé avec les légumes produits par la Moulinette.
Repas sur réservation.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre pique-nique sur place. .
La Moulinette 1035 Route de Castillonnès Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 88 12 moulinette.asso@gmail.com
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English : Repas concert à la ferme
L’événement Repas concert à la ferme Plaisance a été mis à jour le 2026-05-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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