Informations pratiques

Plaisance

Vide-Grenier du Festival du jeu

Place du 8 Mai 1945 et sous les arcades PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Grand vide-grenier du festival à Plaisance dénichez de véritables trésors !

Avis aux chineurs, aux collectionneurs et aux flâneurs du dimanche ! Le dimanche 16 août 2026, la commune de Plaisance accueille le grand vide-grenier du festival, organisé au cœur des berges de l’Arros et du terrain du collège.

Proposé dans le cadre du Festival RG Gers, ce rendez-vous populaire et chaleureux réunit chaque année de nombreux exposants. C’est l’occasion parfaite pour vous balader en plein air, dénicher des objets anciens, des vêtements, des jouets, des livres ou des pépites insolites, tout en profitant du cadre verdoyant et paisible des bords de l’eau.

Côté restauration et rafraîchissements

Pour faire une pause gourmande entre deux trouvailles et passer un agréable moment en famille ou entre amis

Une buvette conviviale pour se rafraîchir tout au long de la journée

Une offre de restauration rapide sur place pour déjeuner sur le pouce dans une ambiance festive

Le Festival du jeu RpGers, c’est quoi ?

Chaque année, depuis plus de 20 ans, des dizaines de bénévoles se mobilisent pour offrir aux joueurs comme au grand public un festival ou l’amusement est le seul mot d’ordre !

Jeux de cartes, plateaux, rôles, vidéo, en bois, de société moderne… RPGers est un défi, un projet de rencontre autour de jeux dans la campagne gersoise !

8 000 m², 57 heures d’animations, autour de jeux de société pour toute la famille, de jeux en bois surdimensionnés, de batailles de figurines épiques, de parties de jeu de rôle endiablées sur tables ou en grandeur nature, de duels de cartes acharnés ou de jeux vidéos qui feront fumer vos méninges !

Tout cela en la présence de nombreux auteurs et éditeurs.

Mais aussi des expositions, des ateliers, des avants premières au cinéma, un vide-greniers, un Escape Game,…

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Place du 8 Mai 1945 et sous les arcades PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 08 70 25 57 mm.monique@wanadoo.fr

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English :

Plaisance Festival Grand Flea Market: Uncover Some Real Treasures!

Calling all bargain hunters, collectors, and Sunday strollers! On Sunday, August 16, 2026, the town of Plaisance will host the festival’s big yard sale, held along the banks of the Arros River and on the middle school grounds.

Held as part of the RG Gers Festival, this popular and welcoming event brings together numerous vendors every year. It’s the perfect opportunity to take a stroll outdoors, hunt for antiques, clothing, toys, books, or unique treasures, all while enjoying the lush, peaceful setting along the riverbanks.

Food and Refreshments

To take a tasty break between finds and enjoy a pleasant time with family or friends:

A friendly refreshment stand where you can quench your thirst throughout the day

On-site fast-food options for a quick lunch in a festive atmosphere

What is the RpGers Game Festival?

Every year for over 20 years, dozens of volunteers have come together to offer both gamers and the general public a festival where fun is the only order of the day!

Card games, board games, role-playing games, video games, wooden games, modern party games… RPGers is a challenge, a gathering centered around games in the Gers countryside!

8,000 m², 57 hours of activities, featuring board games for the whole family, oversized wooden games, epic miniature battles, and wild role-playing sessions—both tabletop and live-action—fierce card duels, and video games that will really make your brain work!

All this in the presence of numerous authors and publishers.

But there will also be exhibitions, workshops, movie previews, a yard sale, an Escape Game, and more…

L’événement Vide-Grenier du Festival du jeu Plaisance a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65