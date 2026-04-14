Plaisance

ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain

Plaisance Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain ; il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.

Ouvert aux personnes à partir de 14 ans.

8 personnes maximum.

Chaussures fermées obligatoires.

Réservation et inscription obligatoires! .

Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

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English : ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain

L’événement ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain Plaisance a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides