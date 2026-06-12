Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule Devant la mairie Plaisance

Plaisance

Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule

Devant la mairie 5 Route de Moulismes Plaisance Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Quel meilleur moment que le crépuscule pour une balade estivale ? La petite bourgade de Plaisance avec son église Notre-Dame saura vous charmer à cette heure tardive de la journée. Flâner dans les ruelles aux sons des animaux nocturnes et de l’archet d’une viole.

Sans réservation.

Prévoir de bonnes chaussures.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Devant la mairie 5 Route de Moulismes Plaisance 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule

L’événement Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule Plaisance a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne