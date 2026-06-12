Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule Devant la mairie Plaisance
Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule Devant la mairie Plaisance jeudi 13 août 2026.
Plaisance
Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule
Devant la mairie 5 Route de Moulismes Plaisance Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Quel meilleur moment que le crépuscule pour une balade estivale ? La petite bourgade de Plaisance avec son église Notre-Dame saura vous charmer à cette heure tardive de la journée. Flâner dans les ruelles aux sons des animaux nocturnes et de l’archet d’une viole.
Sans réservation.
Prévoir de bonnes chaussures.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Devant la mairie 5 Route de Moulismes Plaisance 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule
L’événement Balade nature, patrimoine et musique Plaisance au crépuscule Plaisance a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Plaisance (Vienne)
- Ciné-rencontre PLAISANCE Plaisance 20 juin 2026
- Ciné-débat Ciné Europe Plaisance 25 juin 2026
- Course de caisse à savon Plaisance 27 juin 2026
- Spectacle de danse Salle des fêtes Plaisance 27 juin 2026
- Vide-greniers PLAISANCE Plaisance 28 juin 2026