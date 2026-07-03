Informations pratiques

Plaisance

Fête de la piscine

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez célébrer l’été à la Fête de la Piscine ! Une soirée festive et conviviale avec animations gratuites, repas gourmand et musique pour danser jusqu’au bout de la nuit !

L’Association Plaisance Loisirs vous propose la fête de la piscine , l’entrée et les animations sont gratuites.

19h30: Repas Truffade-Saucisse

Animation avec la chanteuse Tara Tempête paillettes suivie d’une soirée musicale. .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 45 62 76 65 aplaisanceloisirs@orange.fr

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English :

Come celebrate summer at the Pool Party! A festive and fun-filled evening with free entertainment, a gourmet meal, and music to dance to until the wee hours of the night!

L’événement Fête de la piscine Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)