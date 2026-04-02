Plaisance

Festival du jeu RPGers

Place du 11 Novembre PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Chaque année, depuis plus de 20 ans, des dizaines de bénévoles se mobilisent pour offrir aux joueurs comme au grand public un festival ou l’amusement est le seul mot d’ordre !

Jeux de cartes, plateaux, rôles, vidéo, en bois, de société moderne… RPGers est un défi, un projet de rencontre autour de jeux dans la campagne gersoise !

8 000 m², 57 heures d’animations, autour de jeux de société pour toute la famille, de jeux en bois surdimensionnés, de batailles de figurines épiques, de parties de jeu de rôle endiablées sur tables ou en grandeur nature, de duels de cartes acharnés ou de jeux vidéos qui feront fumer vos méninges !

Tout cela en la présence de nombreux auteurs et éditeurs.

Mais aussi des expositions, des ateliers, des avants premières au cinéma, un vide-greniers, un Escape Game,…

Chaque année, le festival se décline en fonction d’un thème choisi pour son imaginaire et son potentiel d’inspiration. Chaque année, les bénévoles rivalisent de créativité pour proposer une nouvelle idée d’évasion à partager à travers les différents pôles d’animation.

– Des TOURNOIS OFFICIELS & INITIATIONS seront organisés chaque jour

– CHAMPIONNAT DE FRANCE de Crokinole !

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Place du 11 Novembre PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie contact@rpgers.fr

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English :

Every year, for over 20 years, dozens of volunteers have been mobilizing to offer gamers and the general public a festival where fun is the only watchword!

Card games, board games, role-playing games, video games, wooden games, modern board games… RPGers is a challenge, a project to bring people together around games in the Gers countryside!

8,000 m², 57 hours of entertainment, featuring board games for the whole family, oversized wooden games, epic miniature battles, role-playing games on tables or in real life, fierce card duels or mind-bending video games!

All in the presence of numerous authors and publishers.

There will also be exhibitions, workshops, cinema previews, a garage sale, an Escape Game, etc.

Each year, the festival is based on a theme chosen for its imaginative and inspiring potential. Every year, volunteers compete with each other to come up with a new idea for an escape to be shared across the various entertainment hubs.

– OFFICIAL TOURNAMENTS & INITIATIONS will be organized every day

– FRENCH Crokinole CHAMPIONSHIP!

L’événement Festival du jeu RPGers Plaisance a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65