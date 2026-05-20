Concours de tir à l’arc Route de Préchac Plaisance
Concours de tir à l’arc Route de Préchac Plaisance dimanche 14 juin 2026.
Plaisance
Concours de tir à l’arc
Route de Préchac PLAISANCE Plaisance Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les Archers Plaisantins ont le plaisir de vous inviter à leur concours de tir à l’arc extérieur.
Les épreuves se tiendront sur des distances de 20m à 70m, sélectif pour le championnat de France.
Au programme 2 départs (8h30 et 13h30), résultats et remise des prix vers 17h30.
Buvette, snacking et petite restauration disponible sur place, avec une formule saucisses-frites-boisson.
Venez nombreux !
.
Route de Préchac PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie arc-plaisantin@hotmail.com
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English :
Les Archers Plaisantins are pleased to invite you to their outdoor archery competition.
Events will be held over distances from 20m to 70m, selective for the French championship.
Program: 2 starts (8:30 a.m. and 1:30 p.m.), results and prize-giving ceremony at 5:30 p.m.
Refreshment bar, snacks and snacks available on site, with a sausage, French fries and drinks menu.
Come one, come all!
L’événement Concours de tir à l’arc Plaisance a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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