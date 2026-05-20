Plaisance

Concours de tir à l’arc

Route de Préchac PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Les Archers Plaisantins ont le plaisir de vous inviter à leur concours de tir à l’arc extérieur.

Les épreuves se tiendront sur des distances de 20m à 70m, sélectif pour le championnat de France.

Au programme 2 départs (8h30 et 13h30), résultats et remise des prix vers 17h30.

Buvette, snacking et petite restauration disponible sur place, avec une formule saucisses-frites-boisson.

Venez nombreux !

.

Route de Préchac PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie arc-plaisantin@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Archers Plaisantins are pleased to invite you to their outdoor archery competition.

Events will be held over distances from 20m to 70m, selective for the French championship.

Program: 2 starts (8:30 a.m. and 1:30 p.m.), results and prize-giving ceremony at 5:30 p.m.

Refreshment bar, snacks and snacks available on site, with a sausage, French fries and drinks menu.

Come one, come all!

L’événement Concours de tir à l’arc Plaisance a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65