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Mai à vélo PLAISANCE Plaisance

Mai à vélo PLAISANCE Plaisance samedi 30 mai 2026.

Lieu : PLAISANCE

Adresse : 8 rue Armagnac

Ville : 32160 Plaisance

Département : Gers

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Plaisance

Mai à vélo

PLAISANCE 8 rue Armagnac Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Randonnée cyclotouriste dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées;

Randonnée de 53 km, sans difficulté, n’empruntant que des petites routes de campagne.
Difficulté facile, abordable pour tous les pratiquants
Idéal pour tout public Sportifs   .

PLAISANCE 8 rue Armagnac Plaisance 32160 Gers Occitanie   jmetd-choisel@orange.fr

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English :

Cycle touring in the Gers and Hautes-Pyrénées departments;

Easy 53 km ride on small country roads.

L’événement Mai à vélo Plaisance a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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