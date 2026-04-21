Mai à vélo PLAISANCE Plaisance
Mai à vélo PLAISANCE Plaisance samedi 30 mai 2026.
Plaisance
Mai à vélo
PLAISANCE 8 rue Armagnac Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée cyclotouriste dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées;
Randonnée de 53 km, sans difficulté, n’empruntant que des petites routes de campagne.
Difficulté facile, abordable pour tous les pratiquants
Idéal pour tout public Sportifs .
PLAISANCE 8 rue Armagnac Plaisance 32160 Gers Occitanie jmetd-choisel@orange.fr
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English :
Cycle touring in the Gers and Hautes-Pyrénées departments;
Easy 53 km ride on small country roads.
L’événement Mai à vélo Plaisance a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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