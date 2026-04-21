Mai à vélo PLAISANCE Plaisance

Plaisance

Mai à vélo

PLAISANCE 8 rue Armagnac Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée cyclotouriste dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées;

Randonnée de 53 km, sans difficulté, n’empruntant que des petites routes de campagne.

Difficulté facile, abordable pour tous les pratiquants

Idéal pour tout public Sportifs .

PLAISANCE 8 rue Armagnac Plaisance 32160 Gers Occitanie jmetd-choisel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycle touring in the Gers and Hautes-Pyrénées departments;

Easy 53 km ride on small country roads.

L’événement Mai à vélo Plaisance a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65