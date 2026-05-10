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10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance

10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance

10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance samedi 30 mai 2026.

Ville : 12550 Plaisance

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 6 Tarif enfant Prix enfant

Plaisance

10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse

Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Prix enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez nombreux au 10ème anniversaire de l’association Danse Loisir 12 !
Gala de danse organisé par l’association Danse Loisir 12 . 6  .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie  

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English :

Come one, come all to the 10th anniversary of Danse Loisir 12!

L’événement 10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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