Plaisance

10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse

Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Prix enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez nombreux au 10ème anniversaire de l’association Danse Loisir 12 !

Gala de danse organisé par l’association Danse Loisir 12 . 6 .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

Come one, come all to the 10th anniversary of Danse Loisir 12!

L’événement 10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)