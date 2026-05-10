10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance
10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance samedi 30 mai 2026.
Plaisance
10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse
Plaisance Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Prix enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez nombreux au 10ème anniversaire de l’association Danse Loisir 12 !
Gala de danse organisé par l’association Danse Loisir 12 . 6 .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
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English :
Come one, come all to the 10th anniversary of Danse Loisir 12!
L’événement 10ème anniversaire de Danse Loisir 12 Gala de Danse Plaisance a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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