Plaisance

18ème Musicodrome

Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Ecole de Musique Plaisance présente son 18ième musicodrome.

L’ensemble des formations ainsi que la chorale, on travaillé ttoute l’année pour ce rendez-vous musical. Ils vous présenteront un concert rythmé, dansant et plein de joie.

Programme des deux soirées

Vendredi à partir de 19h repas puis dès 21h concert de l’Ecole de musique .

Samedi, dès 19h soirée festive avec un apéritif concert puis à 20h30 le repas et le concert (menu samoussa, melon, jambon, axoa de porc, riz, tarte aux pommes et café).

Une tombola vous sera proposée avec comme 1er prix entrées Wallygator

.

Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 44 19 45 64 ecoledemusiqueplaisance@gmail.com

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English :

Ecole de Musique Plaisance presents its 18th musicodrome.

All the groups and the choir have been working hard all year for this musical event. They’ll present you with a concert that’s rhythmic, danceable and full of joy.

Program for both evenings:

Friday, from 7pm, dinner followed by the Ecole de Musique concert from 9pm.

Saturday, from 7pm, a festive evening with an aperitif concert, followed at 8:30pm by the meal and concert (menu: samoussa, melon, ham, pork axoa, rice, apple pie and coffee).

There will be a tombola with 1st prize: Wallygator tickets

L’événement 18ème Musicodrome Plaisance a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65