18ème Musicodrome Salle polyvalente Plaisance
18ème Musicodrome Salle polyvalente Plaisance vendredi 5 juin 2026.
Plaisance
18ème Musicodrome
Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Ecole de Musique Plaisance présente son 18ième musicodrome.
L’ensemble des formations ainsi que la chorale, on travaillé ttoute l’année pour ce rendez-vous musical. Ils vous présenteront un concert rythmé, dansant et plein de joie.
Programme des deux soirées
Vendredi à partir de 19h repas puis dès 21h concert de l’Ecole de musique .
Samedi, dès 19h soirée festive avec un apéritif concert puis à 20h30 le repas et le concert (menu samoussa, melon, jambon, axoa de porc, riz, tarte aux pommes et café).
Une tombola vous sera proposée avec comme 1er prix entrées Wallygator
.
Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 44 19 45 64 ecoledemusiqueplaisance@gmail.com
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English :
Ecole de Musique Plaisance presents its 18th musicodrome.
All the groups and the choir have been working hard all year for this musical event. They’ll present you with a concert that’s rhythmic, danceable and full of joy.
Program for both evenings:
Friday, from 7pm, dinner followed by the Ecole de Musique concert from 9pm.
Saturday, from 7pm, a festive evening with an aperitif concert, followed at 8:30pm by the meal and concert (menu: samoussa, melon, ham, pork axoa, rice, apple pie and coffee).
There will be a tombola with 1st prize: Wallygator tickets
L’événement 18ème Musicodrome Plaisance a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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