Plaisance

Salon des métiers d’art

Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

L’excellence artisanale à l’honneur

Depuis 32 ans, ce salon est un événement incontournable qui célèbre la créativité, le savoir-faire et l’authenticité des artisans de notre région et d’ailleurs. Chaque année, ce rendez-vous met en lumière des artistes talentueux et des créateurs passionnés qui façonnent des œuvres uniques, reflets d’une tradition vivante et d’une innovation constante.

Au cœur du Gers, dans un cadre convivial et chaleureux, le salon réunit des artisans d’art issus de disciplines variées céramique, verrerie, ébénisterie, textile, bijouterie, sculpture et bien d’autres. Les visiteurs peuvent non seulement admirer et acquérir des pièces d’exception, mais aussi échanger directement avec les créateurs, découvrir leurs techniques et s’immerger dans l’univers fascinant des métiers d’art.

Ce salon se veut également un espace d’inspiration et de transmission, avec des démonstrations en direct et des ateliers. Il valorise ainsi l’artisanat local tout en promouvant la richesse du patrimoine artistique régional.

Que vous soyez passionné d’art, curieux ou en quête d’une pièce unique, le Salon des Métiers d’Art de Plaisance-du-Gers vous promet une expérience riche en découvertes et en rencontres. Venez célébrer avec nous l’excellence artisanale et le goût du travail bien fait !

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Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 45 58 aapplaisance@gmail.com

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English :

Celebrating excellence in craftsmanship

For 32 years, this show has been an unmissable event celebrating the creativity, know-how and authenticity of artisans from our region and beyond. Every year, the show highlights talented artists and passionate designers who create unique works that reflect a living tradition and constant innovation.

In the heart of the Gers, in a warm and friendly setting, the show brings together craftsmen from a wide range of disciplines: ceramics, glassmaking, cabinetmaking, textiles, jewelry, sculpture and many others. Visitors can not only admire and acquire exceptional pieces, but also talk directly to the creators, discover their techniques and immerse themselves in the fascinating world of craftsmanship.

The show is also a place of inspiration and transmission, with live demonstrations and workshops. In this way, it showcases local craftsmanship while promoting the region?s rich artistic heritage.

Whether you’re an art enthusiast, curious or in search of a unique piece, the Salon des Métiers d’Art de Plaisance-du-Gers promises an experience rich in discovery and encounters. Join us in celebrating excellence in craftsmanship and a taste for work well done!

L’événement Salon des métiers d’art Plaisance a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65