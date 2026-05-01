Plaisance

Vide-greniers du salon des métiers d’art

Rue la Fontaine PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Une journée de bonnes affaires et de convivialité

L’association Les enfants de l’adour organise, dans le cadre du Salon des métiers d’art, un vide-greniers.

Plus de 50 exposants seront présents pour proposer une grande variété d’objets livres, vêtements, jouets, petits meubles, vaisselle, décoration, collections et bien d’autres trésors à découvrir.

Cet événement est une belle occasion de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

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Rue la Fontaine PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 51 20 01 02 ape.lesenfantsdeladour@gmail.com

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English :

A day of bargains and conviviality

The Les enfants de l’adour association is organizing a garage sale as part of the Salon des métiers d’art.

Over 50 exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items: books, clothes, toys, small furniture, crockery, decoration, collections and many other treasures to discover.

This event is a great opportunity to hunt for bargains with family and friends, in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Vide-greniers du salon des métiers d’art Plaisance a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65