Vide-greniers du salon des métiers d’art Rue la Fontaine Plaisance
Vide-greniers du salon des métiers d’art Rue la Fontaine Plaisance dimanche 24 mai 2026.
Plaisance
Vide-greniers du salon des métiers d’art
Rue la Fontaine PLAISANCE Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Une journée de bonnes affaires et de convivialité
L’association Les enfants de l’adour organise, dans le cadre du Salon des métiers d’art, un vide-greniers.
Plus de 50 exposants seront présents pour proposer une grande variété d’objets livres, vêtements, jouets, petits meubles, vaisselle, décoration, collections et bien d’autres trésors à découvrir.
Cet événement est une belle occasion de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Rue la Fontaine PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 51 20 01 02 ape.lesenfantsdeladour@gmail.com
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English :
A day of bargains and conviviality
The Les enfants de l’adour association is organizing a garage sale as part of the Salon des métiers d’art.
Over 50 exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items: books, clothes, toys, small furniture, crockery, decoration, collections and many other treasures to discover.
This event is a great opportunity to hunt for bargains with family and friends, in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Vide-greniers du salon des métiers d’art Plaisance a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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