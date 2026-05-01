Fête de la nature au Jardin partagé Allée des Ormeaux Plaisance

Plaisance

Fête de la nature au Jardin partagé

Allée des Ormeaux AEDS Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

La 20e édition de la Fête de la Nature invite chacun·e à célébrer la nature à travers des milliers d’événements partout en France. Cet événement national d’envergure, organisé avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité, rassemble chaque année un public de plus en plus large autour de la richesse et de la diversité du vivant

A Plaisance, l’association solidaire AEDS vous invite à découvrir ses installations et les animations qu’elle met en place tout au long de l’année avec 5 jours de portes ouvertes.

Ils vous invite aussi à découvrir ensemble les plantations de fruits et légumes, comment et quand les semer, les récolter et les manger, apprendre en s’amusant.

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Allée des Ormeaux AEDS Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 51 15 48 93 aeds@aedsgers.fr

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English :

The 20th Fête de la Nature invites everyone to celebrate nature through thousands of events across France. Every year, this major national event, organized with the support of the Office Français de la Biodiversité (French Biodiversity Office), brings together an ever-growing public to celebrate the richness and diversity of life

In Plaisance, the AEDS association invites you to discover its facilities and the activities it organizes throughout the year, with 5 days of open days.

They also invite you to join them in discovering fruit and vegetable planting, how and when to sow, harvest and eat them, learning while having fun.

L’événement Fête de la nature au Jardin partagé Plaisance a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65