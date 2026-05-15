Vide-greniers des sapeurs pompiers PLAISANCE Plaisance
Vide-greniers des sapeurs pompiers PLAISANCE Plaisance dimanche 12 juillet 2026.
Plaisance
Vide-greniers des sapeurs pompiers
PLAISANCE 2 Place des Arènes Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Les sapeurs-pompiers de Plaisance vous proposent leur traditionnel vide-grenier, accompagné d’un repas convivial en musique. Cet événement festif se déroule dans le cadre de la fête locale de Plaisance. Venez nombreux partager un moment chaleureux, faire de bonnes affaires et soutenir vos pompiers tout au long de la journée entière.
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PLAISANCE 2 Place des Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 38 39 26 97 mairie@plaisancedugers.fr
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English :
The Plaisance firefighters are holding their traditional garage sale, accompanied by a convivial meal with live music. This festive event takes place as part of the Plaisance local festival. Come one, come all to share a warm moment, make good bargains and support your firefighters all day long.
L’événement Vide-greniers des sapeurs pompiers Plaisance a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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