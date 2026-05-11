Plaisance

11e édition du Festival d’Autan

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le Festival d’Autan fait à nouveau souffler sur l’Occitanie un vent de musique, de rencontres et d’émotions.

Pour sa 11e édition, ce rendez-vous désormais incontournable réunit artistes internationaux, créations, opéras de poche et grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux d’exception.

Un festival à taille humaine, porté par l’exigence des plus grands.

Concert De Paris à Buenos Aires Partie I

Le Quatuor Adastra signe une soirée traversée de feu, de lumière et de vertige, où Piazzolla, l’élégance française et la voix d’aujourd’hui de Clara Olivares se répondent dans un même élan. Au cœur du programme, les incontournables Quatre Saisons de Buenos Aires, se révèlent ici dans un arrangement exclusif pour quatuor, rare et saisissant.

Jusqu’au Quatuor de Ravel, entre pulsation, élégance, sensualité et éclat, les œuvres dessinent un parcours libre, contrasté et intensément vivant. Un concert qui emporte, surprend et laisse résonner bien après la dernière note.

Avec Quatuor Adastra (Quatuor à cordes) Les œuvres de Maurice Ravel, Justina Repečkaitė [création], Clara Olivares, Astor Piazzolla .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

The Festival d?Autan is once again blowing a wind of music, encounters and emotions across Occitania.

L’événement 11e édition du Festival d’Autan Plaisance a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)