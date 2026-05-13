Plaisance

Course de caisse à savon

PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La course de caisse à savon de Plaisance revient !

On vous prépare une descente démentiel de caisses à savons flottantes et roulantes, des concerts et beaucoup de surprises encore jamais vu !!!

Préparez vous machines !!!

Matelots, Vikings, Pharaons et bricoleurs du dimanche … C’EST REPARTI !

L’événement revient pour sa 5ème édition ! Préparez vos outils, vos déguisements les plus fous et surtout, votre bonne humeur.

Des caisses à savon flottantes et roulantes ! Que vous soyez plutôt bitume ou grand large, il y a une place pour votre bolide.

​C’est le moment de constituer votre équipe de choc pour participer au défilé et à la course. Alors, qui viendra défier les lois de la gravité (ou de la flottaison) cette année ?

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PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 33 47 74 98 kylian.waroquet@gmail.com

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English :

The Plaisance soapbox race is back!

We’re preparing an insane descent of floating and rolling soapboxes, concerts and lots of never-before-seen surprises!

Get ready machines !!!

Sailors, Vikings, Pharaohs and Sunday tinkerers… HERE WE GO AGAIN!

The event is back for its 5th edition! Prepare your tools, your craziest disguises and, above all, your good humor.

Floating and rolling soapboxes! Whether you prefer asphalt or the open sea, there’s a place for your ride.

now’s the time to put together your dream team for the parade and race. So, who’s going to defy the laws of gravity (or buoyancy) this year?

L’événement Course de caisse à savon Plaisance a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65