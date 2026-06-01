Ciné-débat Ciné Europe Plaisance

Plaisance

Ciné-débat

Ciné Europe 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance Gers

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

CINÉ-DÉBAT RELANCER DES MICROCENTRALES HYDROÉLECTRIQUES

Relancer des microcentrales hydroélectriques locales à partir de la multitude des petits moulins disséminés sur notre territoire. Après la projection du documentaire réalisé par la FFAM sur La revitalisation des moulins anciens et toutes les questions liées à l’eau (irrigation, migrations des poissons, inondations…) Elodie Denizart, consultante en transition écologique des territoires en Europe et présidente de l’association AQUA ! animera le débat.

En effet, l’eau de notre environnement est un phénomène physique mais aussi culturel, social et économique, matériel et symbolique. Toutes ces dimensions s’entremêlent.

C’est pourquoi, seule une vision intégrative, globale et ouverte de l’eau permettra de soutenir notre nécessaire transformation écologique et la renaissance de nos moulins de rivières.

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Ciné Europe 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 59 01 contact.cineeurope@gmail.com

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English :

CIN%C9-D%C9BAT: REVITALIZING LOCAL MICRO-HYDROELECTRIC POWER PLANTS

Revitalizing local micro-hydroelectric power plants by leveraging the multitude of small mills scattered throughout our region. Following the screening of the documentary produced by the FFAM on the revitalization of old mills and all water-related issues (irrigation, fish migration, flooding, etc.) Elodie Denizart, a consultant on ecological transition in European regions and president of the AQUA! association, will lead the discussion.

Indeed, water in our environment is a physical phenomenon, but also a cultural, social, and economic one—both material and symbolic. All these dimensions are intertwined.

That is why only an integrative, comprehensive, and open vision of water will enable us to support our necessary ecological transformation and the revival of our river mills.

L’événement Ciné-débat Plaisance a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65