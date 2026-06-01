Spectacle de danse Salle des fêtes Plaisance
Spectacle de danse Salle des fêtes Plaisance samedi 27 juin 2026.
Plaisance
Spectacle de danse
Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette année encore le centre de loisirs de Plaisance se met sur son 31 pour vous proposer un spectacle grandiose.
C’est un rendez-vous attendu par toutes les familles, 2h de spectacle dans une ambiance survolté !
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Salle des fêtes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 32 68 85 41 alshmarciac@ccbvg.fr
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English :
Once again this year, the Plaisance Recreation Center is pulling out all the stops to bring you a spectacular show.
It’s an event that all families look forward to—two hours of entertainment in a high-energy atmosphere!
L’événement Spectacle de danse Plaisance a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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