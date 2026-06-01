Vide-greniers PLAISANCE Plaisance

Plaisance

Vide-greniers

PLAISANCE 2 Place des Arènes Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez profiter d’une journée conviviale dédiée à la chine et à la découverte d’objets de toutes sortes. Ce vide-grenier et marché de la brocante réunira exposants particuliers et professionnels proposant meubles, objets anciens, décoration, livres, vaisselle, collections, vêtements et trésors insolites.

une exposition de voitures anciennes aura également lieu, offrant aux visiteurs l’occasion d’admirer des véhicules de collection et de partager la passion du patrimoine automobile.

Un rendez-vous idéal pour les amateurs de brocante, les collectionneurs, les passionnés d’automobiles anciennes et tous ceux qui aiment flâner à la recherche de bonnes affaires et d’objets uniques.

Buvette et restauration sur place.

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PLAISANCE 2 Place des Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 86 98 41 58 plaisancecanoe@gmail.com

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English :

Come enjoy a fun-filled day dedicated to bargain hunting and discovering all kinds of items. This garage sale and flea market will bring together private and professional vendors offering furniture, antiques, home decor, books, tableware, collectibles, clothing, and unique treasures.

A vintage car exhibition will also take place, offering visitors the opportunity to admire classic cars and share a passion for automotive heritage.

An ideal event for flea market enthusiasts, collectors, vintage car aficionados, and anyone who enjoys browsing for bargains and unique items.

Refreshments and food available on site.

L’événement Vide-greniers Plaisance a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65