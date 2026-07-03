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AGENDA · Plaisance

Expositions de photos et peinture Plaisance

vendredi 21 août 2026 · Plaisance

Expositions de photos et peinture Plaisance

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Ville
12550 Plaisance
Département
Aveyron
Tarif

Plaisance

Expositions de photos et peinture

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Du sépia à la couleur, laissez-vous transporter à travers le temps et les émotions lors d’une exposition mêlant photographie et peinture.
Exposition de photos et de peinture à l’ancienne école Du Sépia à la couleur organisée par l’association Plaisance Loisirs
L’Exposition réouvrira ses portes le 13 septembre pour le vide grenier et le 19 septembre pour les Journées du Patrimoine.   .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie  

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English :

From the mystery of color, let yourself be transported through time and emotions in an exhibition that blends photography and painting.

L’événement Expositions de photos et peinture Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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