Informations pratiques

Plaisance

Expositions de photos et peinture

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Du sépia à la couleur, laissez-vous transporter à travers le temps et les émotions lors d’une exposition mêlant photographie et peinture.

Exposition de photos et de peinture à l’ancienne école Du Sépia à la couleur organisée par l’association Plaisance Loisirs

L’Exposition réouvrira ses portes le 13 septembre pour le vide grenier et le 19 septembre pour les Journées du Patrimoine. .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

From the mystery of color, let yourself be transported through time and emotions in an exhibition that blends photography and painting.

L’événement Expositions de photos et peinture Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)