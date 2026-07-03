Expositions de photos et peinture Plaisance
vendredi 21 août 2026 · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Expositions de photos et peinture
Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Du sépia à la couleur, laissez-vous transporter à travers le temps et les émotions lors d’une exposition mêlant photographie et peinture.
Exposition de photos et de peinture à l’ancienne école Du Sépia à la couleur organisée par l’association Plaisance Loisirs
L’Exposition réouvrira ses portes le 13 septembre pour le vide grenier et le 19 septembre pour les Journées du Patrimoine. .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
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English :
From the mystery of color, let yourself be transported through time and emotions in an exhibition that blends photography and painting.
L’événement Expositions de photos et peinture Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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