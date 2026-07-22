Informations pratiques

Plaisance

Tournoi de foot amateur

Rue Sainte-Quitterie PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05

Tournoi semi-nocturne “Claude Laporte” le football amateur à l’honneur

Nouvelle édition du tournoi nocturne de football “Claude Laporte”, organisée par le club du Val d’Arros Adour, il déroulera en soirée sur le terrain synthétique situé à proximité du collège et du centre de loisirs.

L’événement, ouvert à tous les amateurs de ballon rond âgés de 14 ans et plus, promet des soirées conviviales et sportives. Chaque équipe sera composée de huit joueurs, pour des matchs en format réduit (5 contre 5).

La participation est fixée à 50 € par équipe. Pour les mineurs, une autorisation parentale est exigée, et un certificat médical ou une licence en cours de validité est obligatoire pour tous.

Les organisateurs insistent sur le caractère festif et amical de la manifestation il n’y aura ni arbitres ni tolérance envers les comportements violents, les contestations ou les tricheries. Le tournoi se veut avant tout un moment de partage autour des valeurs du sport et du fair-play.

Le rendez-vous est donné chaque soir à 19h, pour un coup d’envoi à 19h30. Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place, afin de prolonger la soirée dans une ambiance détendue.

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Rue Sainte-Quitterie PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 27 57 31 56 542800@footoccitanie.fr

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English :

Claude Laporte Semi-Night Tournament: Amateur Soccer Takes Center Stage

A new edition of the Claude Laporte night soccer tournament, organized by the Val d’Arros Adour club, will take place in the evenings on the synthetic field located near the middle school and the recreation center.

The event, open to all soccer enthusiasts aged 14 and older, promises fun and competitive evenings. Each team will consist of eight players, with matches played in a small-sided format (5-on-5).

The entry fee is set at 50 ? per team. For minors, parental consent is required, and a medical certificate or a valid sports license is mandatory for all participants.

The organizers emphasize the festive and friendly nature of the event: there will be no referees, and no tolerance for violent behavior, disputes, or cheating. The tournament is intended above all to be an opportunity to come together around the values of sportsmanship and fair play.

The event begins each evening at 7:00 p.m., with kickoff at 7:30 p.m. A refreshment stand and food service will be available on site, allowing participants to extend the evening in a relaxed atmosphere.

L’événement Tournoi de foot amateur Plaisance a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65