Randonnée d’été Plaisance
dimanche 19 juillet 2026 · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Randonnée d’été
Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Enfilez vos chaussures de marche et venez partager un moment convivial ! L’association Rando Rance & Vallons vous invite à une randonnée suivie d’un traditionnel repas au tripous.
L’association « Rando Rance & Vallons » organise une randonnée et un repas au Tripous
8h30 rendez-vous Salle du Pressoir
9h Départ de la randonnée
12h Repas
Réservation souhaitable .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
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English :
Put on your hiking shoes and come join us for a fun time! The Rando Rance & Vallons association invites you to a hike followed by a traditional tripous meal.
L’événement Randonnée d’été Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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