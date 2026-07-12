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AGENDA · Plaisance

Randonnée d’été Plaisance

dimanche 19 juillet 2026 · Plaisance

Randonnée d’été Plaisance

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Ville
12550 Plaisance
Département
Aveyron
Tarif

Plaisance

Randonnée d’été

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Enfilez vos chaussures de marche et venez partager un moment convivial ! L’association Rando Rance & Vallons vous invite à une randonnée suivie d’un traditionnel repas au tripous.
L’association « Rando Rance & Vallons » organise une randonnée et un repas au Tripous
8h30 rendez-vous Salle du Pressoir
9h Départ de la randonnée
12h Repas
Réservation souhaitable   .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your hiking shoes and come join us for a fun time! The Rando Rance & Vallons association invites you to a hike followed by a traditional tripous meal.

L’événement Randonnée d’été Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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