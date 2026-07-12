Informations pratiques

Plaisance

Randonnée d’été

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Enfilez vos chaussures de marche et venez partager un moment convivial ! L’association Rando Rance & Vallons vous invite à une randonnée suivie d’un traditionnel repas au tripous.

L’association « Rando Rance & Vallons » organise une randonnée et un repas au Tripous

8h30 rendez-vous Salle du Pressoir

9h Départ de la randonnée

12h Repas

Réservation souhaitable .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

Put on your hiking shoes and come join us for a fun time! The Rando Rance & Vallons association invites you to a hike followed by a traditional tripous meal.

L’événement Randonnée d’été Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)