AGENDA · Plaisance
Pétanque à Saint-Blaise Plaisance
vendredi 17 juillet 2026 · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Pétanque à Saint-Blaise
Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez nombreux au Tournoi de Pétanque !
L’Association Plaisance Loisirs organise un tournoi de pétanque à 20h. .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 45 62 76 65 aplaisanceloisirs@orange.fr
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English :
Come out in large numbers for the P%E9tanque Tournament!
L’événement Pétanque à Saint-Blaise Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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