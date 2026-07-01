Informations pratiques

Plaisance

Pétanque à Saint-Blaise

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez nombreux au Tournoi de Pétanque !

L’Association Plaisance Loisirs organise un tournoi de pétanque à 20h. .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 45 62 76 65 aplaisanceloisirs@orange.fr

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English :

Come out in large numbers for the P%E9tanque Tournament!

L’événement Pétanque à Saint-Blaise Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)