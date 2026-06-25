Karaoké au Plaisantin PLAISANCE Plaisance

Plaisance

Karaoké au Plaisantin

PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Préparez vos plus belles voix et venez partager un moment convivial avec Karaoke entre 2 !

Ambiance festive, bonne humeur et chansons à volonté !

Nous avons hâte de vous voir… et surtout de vous entendre !

Restauration sur place.

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PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32

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English :

Get your best voices ready and come share a fun time with Karaoke for Two!

? A festive atmosphere, good vibes, and plenty of songs!

We can’t wait to see you… and especially to hear you sing!

Food available on site.

L’événement Karaoké au Plaisantin Plaisance a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65