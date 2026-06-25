Karaoké au Plaisantin PLAISANCE Plaisance
Karaoké au Plaisantin PLAISANCE Plaisance jeudi 9 juillet 2026.
Plaisance
Karaoké au Plaisantin
PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Préparez vos plus belles voix et venez partager un moment convivial avec Karaoke entre 2 !
Ambiance festive, bonne humeur et chansons à volonté !
Nous avons hâte de vous voir… et surtout de vous entendre !
Restauration sur place.
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PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32
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English :
Get your best voices ready and come share a fun time with Karaoke for Two!
? A festive atmosphere, good vibes, and plenty of songs!
We can’t wait to see you… and especially to hear you sing!
Food available on site.
L’événement Karaoké au Plaisantin Plaisance a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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