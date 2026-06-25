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Karaoké au Plaisantin PLAISANCE Plaisance

Karaoké au Plaisantin PLAISANCE Plaisance jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
PLAISANCE
Adresse
Le Plaisantin
Ville
32160 Plaisance
Département
Gers
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit

Plaisance

Karaoké au Plaisantin

PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Préparez vos plus belles voix et venez partager un moment convivial avec Karaoke entre 2 !

Ambiance festive, bonne humeur et chansons à volonté !

Nous avons hâte de vous voir… et surtout de vous entendre !

Restauration sur place.
  .

PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32 

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English :

Get your best voices ready and come share a fun time with Karaoke for Two!

? A festive atmosphere, good vibes, and plenty of songs!

We can’t wait to see you… and especially to hear you sing!

Food available on site.

L’événement Karaoké au Plaisantin Plaisance a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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