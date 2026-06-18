Plaisance

Repas champêtre et Randonnée

Saint-Laurent Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Prix Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir l’église de Saint-Laurent et profiter d’un repas champêtre !

L’Association des Amis de l’Eglise de Saint-Laurent vous invite à un repas champêtre qui sera précédé d’une randonnée au départ de Plaisance.

10h30 départ Randonnée (10 km)

12h Repas

Menu préparé par Dominique

Apéritif

Entrée

Veau

Aligot

Fromage Dessert et Café 20 .

Saint-Laurent Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

Come discover the Church of Saint-Laurent and enjoy a picnic!

L’événement Repas champêtre et Randonnée Plaisance a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)