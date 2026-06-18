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Repas champêtre et Randonnée Plaisance

Repas champêtre et Randonnée Plaisance

Repas champêtre et Randonnée Plaisance samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Saint-Laurent

Ville : 12550 Plaisance

Département : Aveyron

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif Prix Adulte

Plaisance

Repas champêtre et Randonnée

Saint-Laurent Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Prix Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez découvrir l’église de Saint-Laurent et profiter d’un repas champêtre !
L’Association des Amis de l’Eglise de Saint-Laurent vous invite à un repas champêtre qui sera précédé d’une randonnée au départ de Plaisance.
10h30 départ Randonnée (10 km)
12h Repas
Menu préparé par Dominique
Apéritif
Entrée
Veau
Aligot
Fromage Dessert et Café 20  .

Saint-Laurent Plaisance 12550 Aveyron Occitanie  

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English :

Come discover the Church of Saint-Laurent and enjoy a picnic!

L’événement Repas champêtre et Randonnée Plaisance a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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