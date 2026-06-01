Apéro concert La Petite Toquée Plaisance

Plaisance

Apéro concert

La Petite Toquée 8 rue du Général Laterrade Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Après avoir conquis le public, les B.B.C. Blues Band reviennent à La Petite Toquée pour une nouvelle soirée placée sous le signe du blues, du rock et de la bonne humeur !

Ambiance Apéro & Détente

Du blues, du rock, des tubes et une énergie communicative

Que vous soyez amateur de blues, passionné de rock ou simplement à la recherche d’une belle soirée entre amis, venez partager un moment musical chaleureux dans une ambiance conviviale.

Réservez votre soirée et venez vibrer avec le B.B.C. Blues Band !

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La Petite Toquée 8 rue du Général Laterrade Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 9 79 70 05 97 info@couersudouest-tourisme.com

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English :

After winning over the audience, the B.B.C. Blues Band is returning to La Petite Toquée for another evening filled with blues, rock, and good vibes!

A Relaxed, Pre-Dinner Atmosphere

Blues, rock, hit songs, and infectious energy

Whether you’re a blues lover, a rock fan, or simply looking for a great night out with friends, come share a warm musical experience in a friendly atmosphere.

Save the date and come rock out with the B.B.C. Blues Band!

L’événement Apéro concert Plaisance a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65